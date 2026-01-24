Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 11:37

В Госдуме предложили вернуть один предмет в программу начальной школы

Депутат Вассерман: в программу начальной школы стоит вернуть предмет «Логика»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В программу начальной школы стоит вернуть предмет «Логика», выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, введение этой дисциплины облегчит школьникам весь учебный процесс.

Мне представляется, что надо ввести школьный курс предмета «Логика», несправедливо исключенный оттуда при Никите Хрущеве. «Логику» надо изучать с начальной школы. Потому что все остальное изучение так или иначе опирается на нее. Когда дети будут владеть методами логики, все остальное обучение пойдет легче, — заявил Вассерман.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ и ОГЭ требуют последовательной отмены, потому что являются калькой западных практик и попыткой подстроиться под Болонскую систему образования. По его мнению, России нужно возвращаться к традиционной системе образования, подразумевающей выпускные и вступительные экзамены.

До этого Вассерман заявил, что идея сократить количество часов на изучение иностранного языка в школах вполне оправдана. По его словам, для успешного освоения программы необходимо регулярно практиковаться.

Госдума
школы
дети
Россия
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался режиссер Александр Олейников
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 января: где сбои в России
Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы
Мать утопила маленького сына в ванной
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье
Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января
Тело пловца Свечникова привезли в Россию
Россияне охладели к банковским картам
Российская армия совершила стратегический ход против Украины
В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец
Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось
ВС России атаковали склады украинских беспилотников дальнего действия
«Барьер для воздуха»: эксперт назвала причины ухудшения звука в телефоне
Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют
Армия России освободила еще одно село в Харьковской области
«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств
Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света
Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.