В Госдуме предложили вернуть один предмет в программу начальной школы Депутат Вассерман: в программу начальной школы стоит вернуть предмет «Логика»

В программу начальной школы стоит вернуть предмет «Логика», выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, введение этой дисциплины облегчит школьникам весь учебный процесс.

Мне представляется, что надо ввести школьный курс предмета «Логика», несправедливо исключенный оттуда при Никите Хрущеве. «Логику» надо изучать с начальной школы. Потому что все остальное изучение так или иначе опирается на нее. Когда дети будут владеть методами логики, все остальное обучение пойдет легче, — заявил Вассерман.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ и ОГЭ требуют последовательной отмены, потому что являются калькой западных практик и попыткой подстроиться под Болонскую систему образования. По его мнению, России нужно возвращаться к традиционной системе образования, подразумевающей выпускные и вступительные экзамены.

До этого Вассерман заявил, что идея сократить количество часов на изучение иностранного языка в школах вполне оправдана. По его словам, для успешного освоения программы необходимо регулярно практиковаться.