Россиян предупредили о схемах мошенников к 8 Марта

В преддверии 8 Марта активизировались мошенники, использующие традиционные праздничные схемы обмана, рассказала РИА Новости эксперт Алла Храпунова. По ее словам, злоумышленники играют на желании сделать подарок и романтических ожиданиях.

Среди самых распространенных способов — ложная доставка цветов, когда жертва оплачивает заказ онлайн, но букет так и не привозят. Мошенники звонят от имени курьеров и просят назвать код из СМС якобы для подтверждения доставки. Кроме того, создаются поддельные сайты по продаже подарков и рассылаются фишинговые ссылки на «красивые открытки с музыкой» в соцсетях и мессенджерах.

Активизировались аферисты и на площадках знакомств по схеме «антикино»: они входят в доверие, предлагают встретиться и присылают ссылку для покупки билетов в несуществующие театры или бронирования столика в выдуманном ресторане.

Ранее в Омске 27-летний мужчина стал жертвой мошенников при попытке купить оптом тюльпаны к 8 Марта. Он нашел объявление в интернете, перевел продавцу предоплату в 25 тыс. рублей, а позже — остаток суммы по требованию «внутреннего приказа». После этого поставщик перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.