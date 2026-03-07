Названы регионы с дешевеющим жильем Аналитик Гольдберг: цены на жилье снижаются в Смоленской области и Хакасии

Смоленская область и Хакасия стали регионами с падающей стоимостью жилья, рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в беседе с ТАСС. По его словам, в большинстве субъектов цены в прошлом году выросли, однако были и исключения.

В основном цены росли, но были регионы, где они снижались. Например, в Смоленской области и Хакасии, — сказал Гольдберг.

По итогам 2025 года и в январе 2026-го цены также упали в Архангельской и Омской областях. Согласно прогнозам, после смягчения денежно-кредитной политики начнет возвращаться ипотечный спрос, что поддержит умеренный рост цен.

Ранее глава РСПП Александр Шохин спрогнозировал снижение цен на недвижимость в 2026 году из-за сокращения ипотеки и доходов граждан. По его словам, рынок ждет распродажа уже построенного жилья, что сделает его более привлекательным для вложений.

В то же время риелтор Наталья Перескокова заявила, что системная господдержка девелоперов способна снизить стоимость жилья на 25%. По ее мнению, льготное подключение к сетям и сокращение административных процедур уменьшат издержки застройщиков без потери качества строительства.