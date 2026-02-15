Зимняя Олимпиада — 2026
В России дали прогноз по ценам на жилье

Глава РСПП Шохин: в России может подешеветь жилье

В 2026 году цены на недвижимость в России могут снизиться, что сделает ее более привлекательной для вложений граждан, сообщил глава РСПП Александр Шохин. Кроме того, по его словам, депозиты в банках сохранят свою популярность, передает ТАСС.

Наверное, сейчас начнет дешеветь жилье. Потому что у нас, как говорится, есть проблема: ипотека сократилась, доходы граждан тоже. Все, кто хотели инвестиционное жилье купить, наверное, купили. И сейчас надо распродавать то, что понастроили, — заявил Шохин.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее высказала опасения относительно идеи перехода на безналичный расчет в сделках с недвижимостью. Она отметила вероятность занижения цен в контрактах и последующей выплаты недостающей суммы наличными. Центробанк подчеркнул необходимость тщательного анализа возможных последствий перед принятием окончательного решения. На данный момент, по словам руководителя ЦБ, делать выводы преждевременно.

До этого аналитики выяснили, что в структуре стоимости новостроек в прошлом году самую большую долю занимали строительно-монтажные работы. Они составили 28% расходов. На втором месте по затратам оказалась земля и локация — до 20% стоимости. Эксперты отметили, что значительную роль в формировании цены играют престижность района и качество инфраструктуры.

