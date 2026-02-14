Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 07:04

В ЦБ предупредили о рисках из-за запрета наличных при покупке жилья

Набиуллина: запрет на наличные в сделках с недвижимостью сделает цены теневыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Идея оставить только безналичный расчет в сделках с недвижимостью вызывает определенные опасения, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые передает РИА Новости, есть вероятность, что цена в контрактах будет занижаться, а остальная часть — выплачиваться наличными.

Я опасаюсь, что если будут введены запреты на такого рода расчета наличными, чтобы цена таких сделок не ушла в теневую область, не стали занижать цены в контрактах, — подчеркнула она.

Набиуллина отметила, что прежде чем принимать окончательное решение, необходимо тщательно проанализировать возможные последствия. На данный момент делать какие-либо выводы преждевременно, резюмировала руководитель ЦБ.

Ранее Набиуллина сообщила, что ЦБ не зафиксировал каких-либо системных последствий или масштабного эффекта для рынка жилья от резонансной истории с недвижимостью певицы Ларисы Долиной. Она добавила, что эта ситуация была успешно разрешена.

До этого стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. В ЦБ пояснили, что экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту. Решение стало сюрпризом для рынка. Аналитики прогнозировали на февраль первую паузу от ЦБ, ожидая сохранения ключевой ставки на уровне 16%.

