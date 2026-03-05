Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 13:27

Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты

Набиуллина: ограничение числа банковских карт полностью заработает в 2027 году

Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 сентября 2026 года вступит в силу ограничение на количество банковских карт в одном банке, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако, по ее словам, полноценно эта мера начнет работать только после создания единой системы учета платежных карт, запуск которой намечен на 2027 год, передает РИА Новости.

С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке. А через год, мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять, — рассказала Набиуллина.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, направленный на профилактику и пресечение действий мошенников. Документ предусматривает введение ограничений на количество банковских карт: не более пяти в одном банке и до 20 во всех кредитных организациях.

До этого кандидат экономических наук Эльвира Белозорова предположила, что рядовому гражданину нужно не больше пяти карт. Лимит ударит в первую очередь по так называемым дропперам, которые владеют десятком карточек одновременно для проведения своих мошеннических схем.

Россия
Центробанк
Эльвира Набиуллина
ограничения
банки
карты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочке оторвало фалангу пальца во время квеста в Краснодаре
Вражеские дроны-камикадзе атаковали приграничное село в России
Одна проблема поставила под угрозу переговоры по Украине
Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.