Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты Набиуллина: ограничение числа банковских карт полностью заработает в 2027 году

С 1 сентября 2026 года вступит в силу ограничение на количество банковских карт в одном банке, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако, по ее словам, полноценно эта мера начнет работать только после создания единой системы учета платежных карт, запуск которой намечен на 2027 год, передает РИА Новости.

С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке. А через год, мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять, — рассказала Набиуллина.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, направленный на профилактику и пресечение действий мошенников. Документ предусматривает введение ограничений на количество банковских карт: не более пяти в одном банке и до 20 во всех кредитных организациях.

До этого кандидат экономических наук Эльвира Белозорова предположила, что рядовому гражданину нужно не больше пяти карт. Лимит ударит в первую очередь по так называемым дропперам, которые владеют десятком карточек одновременно для проведения своих мошеннических схем.