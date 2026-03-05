В России могут ввести ограничения для электровелосипедов

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам, сообщила пресс-служба Кремля. Минтранс и МВД должны представить главе государства меры для решения этого вопроса до 1 июля текущего года.
Минтрансу, с учетом ранее данных поручений, подготовить совместно с МВД <...> предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием <...> СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем, — говорится в сообщении.
Ранее Минпромторг России выступил с инициативой распространить действующую систему оценки локализации производства на рынок электрических средств индивидуальной мобильности. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на портале нормативных актов, новые правила могут затронуть электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и электровелосипеды.
До этого юрист Александр Митрюк заявил, что полный запрет на использование самокатов в ряде регионов России не решит системных проблем, а лишь вызовет недовольство у людей. Он призвал перейти «от реактивных запретов к проактивной работе».