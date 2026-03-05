Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 10:00

В России могут ввести ограничения для электровелосипедов

Путину представят меры по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам, сообщила пресс-служба Кремля. Минтранс и МВД должны представить главе государства меры для решения этого вопроса до 1 июля текущего года.

Минтрансу, с учетом ранее данных поручений, подготовить совместно с МВД <...> предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием <...> СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем, — говорится в сообщении.

Ранее Минпромторг России выступил с инициативой распространить действующую систему оценки локализации производства на рынок электрических средств индивидуальной мобильности. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на портале нормативных актов, новые правила могут затронуть электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и электровелосипеды.

До этого юрист Александр Митрюк заявил, что полный запрет на использование самокатов в ряде регионов России не решит системных проблем, а лишь вызовет недовольство у людей. Он призвал перейти «от реактивных запретов к проактивной работе».

Россия
Владимир Путин
велосипеды
ограничения
