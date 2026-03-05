В России могут ввести ограничения для электровелосипедов

В России могут ввести ограничения для электровелосипедов Путину представят меры по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам, сообщила пресс-служба Кремля. Минтранс и МВД должны представить главе государства меры для решения этого вопроса до 1 июля текущего года.

Минтрансу, с учетом ранее данных поручений, подготовить совместно с МВД <...> предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием <...> СИМ, включая велосипеды с электрическим двигателем, — говорится в сообщении.

Ранее Минпромторг России выступил с инициативой распространить действующую систему оценки локализации производства на рынок электрических средств индивидуальной мобильности. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на портале нормативных актов, новые правила могут затронуть электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и электровелосипеды.

До этого юрист Александр Митрюк заявил, что полный запрет на использование самокатов в ряде регионов России не решит системных проблем, а лишь вызовет недовольство у людей. Он призвал перейти «от реактивных запретов к проактивной работе».