Житель Саратова украл велосипед у курьера

Житель Саратова похитил велосипед у курьера, пока тот относил заказ, сообщает «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Подозреваемый увез транспорт на машине.

В ведомстве рассказали, что общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. Также отмечается, что фигурант дела ранее уже был судим.

Он рассказал, что решил забрать велосипед, так как не увидел хозяина поблизости, однако решил не везти его по снегу, а попросить знакомого подвезти его на машине. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 22-летнего жителя Воронежской области, укравшего автомобиль для поездки к девушке. Молодой человек воспользовался оставленными в замке зажигания ключами, однако машина вскоре заглохла, после чего он сбежал.