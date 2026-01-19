Курьер-новичок обокрал собственного работодателя Курьер украл велосипед и терморюкзак у компании в Краснодаре

Курьер сервиса быстрой доставки в Краснодаре похитил имущество компании под видом выполнения работы, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Ущерб фирмы, по данным полиции, составил более 20 тыс. рублей.

Представитель компании обратился в полицию после того, как новый сотрудник исчез вместе с выданными ему велосипедом и терморюкзаком. Как установили полицейские, подозреваемым оказался 35-летний житель Майкопа, который ранее не привлекался к уголовной ответственности и не имел постоянного места жительства.

Во время допроса он полностью признал свою вину и дал показания. Задержанный пояснил, что продал украденное случайному прохожему в тот же день за 3 тыс. рублей.

