Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:51

Курьер-новичок обокрал собственного работодателя

Курьер украл велосипед и терморюкзак у компании в Краснодаре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Курьер сервиса быстрой доставки в Краснодаре похитил имущество компании под видом выполнения работы, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Ущерб фирмы, по данным полиции, составил более 20 тыс. рублей.

Представитель компании обратился в полицию после того, как новый сотрудник исчез вместе с выданными ему велосипедом и терморюкзаком. Как установили полицейские, подозреваемым оказался 35-летний житель Майкопа, который ранее не привлекался к уголовной ответственности и не имел постоянного места жительства.

Во время допроса он полностью признал свою вину и дал показания. Задержанный пояснил, что продал украденное случайному прохожему в тот же день за 3 тыс. рублей.

Ранее Верховный суд вернул уголовное дело москвички, укравшей дорогое шампанское. Женщина, похитившая в алкомаркете бутылку за 6 тыс. рублей, надеялась избежать судимости после возмещения ущерба, но высшая судебная инстанция признала ее действия умышленным преступлением.

Прежде в Москве на Квесисской улице неизвестный в маске ограбил магазин техники, похитив 51 iPhone. Злоумышленник около 10 минут находился у входа, после чего выбил стеклянную дверь ногой. Сама кража заняла не более двух минут.

Россия
Краснодарский край
курьеры
кражи
криминал
полиция
МВД
велосипеды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Курьер-новичок обокрал собственного работодателя
«Такое зрелище»: мать с двумя детьми сбежала из кишащей тараканами больницы
В Великом Новгороде пройдет фестиваль «Новое движение 3»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.