Лондонские магазины пошли на крайние меры из-за воров

Магазины Лондона вынуждены массово прятать повседневные товары в защитные сетки и пластиковые боксы из-за беспрецедентного всплеска преступности, передает РИА Новости. Под замком оказались даже бюджетные позиции: детское питание, кофе, стиральный порошок и средства гигиены. Сотрудники торговых сетей подтверждают, что кражи происходят ежедневно, а прохожие связывают это с общим падением уровня жизни в британской столице.

Согласно ежегодному отчету Британского консорциума розничной торговли (BRC), в 2025 году в стране было зафиксировано 5,5 млн магазинных краж, что стало вторым показателем в истории после антирекорда предыдущего года. В пресс-службе консорциума пояснили, что ритейлерам приходится защищать все более широкий спектр продукции, которая раньше не считалась «группой риска».

Наиболее распространенными из них являются шоколад, кофе, оливковое масло, мясо, рыба и косметические средства, — отметили аналитики.

В то время как крупные сети, такие как Tesco и Sainsbury's, активно внедряют защитные бирки и контейнеры, ситуация в разных сегментах рынка остается неоднородной. Если в бюджетных гипермаркетах Хакни охранники регулярно пускаются в погоню за похитителями прямо на парковках, то в элитной сети Waitrose заявляют, что пока не принимали специальных мер по борьбе с воровством.

