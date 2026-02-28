Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 10:42

В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»

РИА Новости: многие русские магазины в ЕС остались без продуктов из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большинство «русских» магазинов в Европе, лишились российских продуктов, передает РИА Новости. Теперь там продают товары, произведенные в основном в странах ЕС.

Так, в чешских магазинах Kolobok и Matrjoshka российские продукты практически не представлены. Колбасы и большинство других товаров производятся в Германии, рыба поступает из стран Балтии, а алкогольные напитки — из Грузии, Армении, Украины и Молдавии. Сладости изготавливают в Польше, Украине и странах Балтии, а молочные продукты — в Германии и Балтии. Пельмени делают непосредственно в Чехии.

В Гааге есть магазин славянских и восточноевропейских продуктов. Большинство товаров производят в Германии, Польше, Литве, Латвии и Болгарии. Молочные изделия из стран Балтии и Польши, специи, консервы, соусы и сладости — из Грузии, Армении и Сербии. Пельмени и вареники — из Германии и ЕС. Из России поставок нет.

Аналогичная ситуация происходит и в Словакии. Также в 2012–2013 годах в Варшаве закрылся «Русский гастроном» — единственный магазин подобного формата. Владельцем был гражданин Туниса. В магазинах, ориентированных на русскоязычных покупателей, российская продукция полностью отсутствует.

Ранее в некоторых странах Европы и США ввели запреты на популярные российские продукты, включая шашлыки, макароны с сыром и белужью икру. Эти ограничения связаны с культурными, санитарными и экологическими соображениями. Например, в Венеции запрещена продажа шашлыка для сохранения внешнего облика города, а во французских школах не используют кетчуп из-за соблюдения национальных кулинарных традиций.

