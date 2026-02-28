«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия

Жители Петрограда проводят демонстрацию у здания Государственной думы с лозунгом «Да здравствует всенародная социалистическая революция» во время февральской буржуазно-демократической революции, репродукция фотографии 1917 года

В российской историографии до сих пор идут споры о точной дате «падения монархии», его причинах и последствиях для всей страны. Как происходило крушение Российской Империи, какие события к нему привели и почему революция была неизбежной, в колонке для NEWS.ru рассказал кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Когда пала монархия в России

23 февраля, или 8 марта по старому стилю, в России началась Февральская революция, которая привела к фундаментальным изменениям жизни в стране, а затем поменяла и весь остальной мир.

Одной из ключевых вех тех событий стало «падение» или «свержение» монархии, которое в Советской России отмечали с 1918 по 1928 год (по другим данным — по 1929-й). Нюанс в том, что по поводу точной даты этого события до сих пор идут споры.

Несмотря на переход на новый стиль, в Советской России «низвержение монархии» отмечалась 27 февраля, поскольку «все запомнили эту дату, а сама революция называлась Февральской», пишет доктор исторических наук, профессор СПбГУ Кирилл Назаренко.

С другой стороны, писатель Михаил Курев утверждает, что видел в «Календаре коммуниста за 1926 год» день «низвержения самодержавия», датированный 12 марта. Такой же версии придерживаются и некоторые российские музеи. К примеру, она изложена на сайте Музея обороны Севастополя. Но тут же приводится изображение почетного знака «Волынецъ», «в память о событиях 27 февраля 1917 г.». Выдавался он бойцам учебной команды запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка, которая одной из первых перешла на сторону революции.

С точкой зрения Назаренко согласен профессор Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев, который напоминает, что в первые годы советской власти большевики вообще были склонны к экспериментам с календарем.

«Календарь советская власть использовала достаточно утилитарно и в идеологических целях. Была, например, идея ввести в феврале 30 дней для единообразия и увеличения трудодней. Позже была попытка перехода на пятидневную неделю. Для повышения производительности труда, и для того, чтобы „ликвидировать“ такие сакральные для мусульман, иудеев и христиан дни, как пятница, суббота и воскресенье», — напоминает историк.

Император Николай II Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press

Однако если подходить к вопросу формально, ни 12 марта, ни 27 февраля никакого низвержения или падения монархии в России не произошло. Император Николай II на тот момент находился в Ставке командования, получал тревожные телеграммы от председателя Государственной думы Михаила Родзянко о массовых беспорядках и анархии в Петрограде и поначалу вообще не придал им значения.

От престола за себя и цесаревича Алексея он отречется 2 марта (15 марта по новому стилю) 1917 года. Если быть совсем точным, то окончательный крах монархии состоялся еще на день позже, когда 16 марта 1917 года отрекся от престола брат императора великий князь Михаил Александрович. После этого претендентов на российский трон не осталось.

Еще одной важной датой можно считать 13 марта, когда депутат Думы Александр Бубликов захватил Министерство путей сообщения и передвижения царской семьи оказались под полным контролем революционеров. Но еще важнее, что в их руки попал телеграф, через который новости о смене режима мгновенно распространились по всей России.

Однако 27 февраля случилось несколько событий, которые определили дальнейшую логику истории России. В этот день в Петрограде проходили не только массовые демонстрации, переходившие в бунт. Параллельно уличным протестам были сформированы Временный комитет членов Государственной думы и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, которые и стали на тот момент реальными органами власти в столице империи.

Была ли революция неизбежна?

Однако не стоит фокусироваться только на хронологии февральской революции, необходимо поговорить о том, что к ней привело. Факторов было множество. Здесь и активность революционных партий от эсеров до анархистов, которые годами вели свою агитацию. И неспособность царской охранки взять эти силы под контроль. И первая мировая, из которой не получилось стремительной победоносной войны, а к 1917 году повседневной реальностью царской армии стали массовые дезертирства, моральное разложение и «братания» с противником на фронте.

Война била и по тылу. Несмотря на то, что в тот момент в России были одни из самых низких налогов во всей Европе, а на 1 рубль в 1917 году, при минимальной зарплате рабочего в 160 рублей, можно было купить 10 кг свежего ржаного хлеба, финансовое состояние народа оставляло желать лучшего.

Участники демонстрации на Театральной площади в Москве во время революционных волнений, связанных с Февральской революцией 1917 года Фото: РИА Новости

Россия вступила в период гиперинфляции, рубль обесценился в 6-7 раз. Еще в 1914 году, в начале войны, император ввел в стране «сухой закон». Можно сколько угодно шутить, что сухой закон в России традиционно разрушает страну и свергает власть, в какую бы эпоху он ни вводился. Но если говорить серьезно, то запрет на водку, монополия на которую находилась в руках именно государства, фактически лишил бюджет Империи огромных поступлений.

Естественно, государству нужно было как-то компенсировать эти недостачи. А потому были повышены налоги на землю, городскую недвижимость и промышленность.

Финальным триггером для массовых выступлений стали слухи, что в городе скоро пропадет хлеб. Естественно, народ бросился закупаться про запас, и это превратило слухи в реальность. Многие демонстранты выходили на митинги с требованием именно хлеба, а не свержения монархии.

Государственная власть при этом тоже не демонстрировала особой адекватности. Николай II как будто существовал в параллельном информационном пространстве. Речь идет даже не о том, что он не понимал дикого недовольства, которое вызревало в простом народе. Он не замечал даже «великокняжескую фронду», фактически заговор, в котором состояли его ближайшие родственники, 15 великих князей дома Романовых.

Семья и личная жизнь последнего русского царя тоже сыграли в деле революции не последнюю роль. К 1917 году антигерманская паранойя в российском обществе достигла пика. В шпионаже в пользу Германии подозревали жену Николая II Александру Федоровну (урожденную принцессу Гессен-Дармштадтскую).

Репродукция фотографии Григория Распутина (1872-1917) Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Большие вопросы в народе взывали и, простите, натуральные «черти», которые были в фаворе у царской семьи. В их числе и «старец» Григорий Распутин и менее известный ныне, но не менее одиозный «травник и целитель», а по сути, оккультист Петр Бадмаев, и то ли юродивый, то ли сектант-«чуриковец» Митя Козельский.

Точнее всего жизнь, отречение и смерть Николая II характеризует определение Синодальной комиссии по канонизации святых Русской православной церкви, данное в 1996 году:

«В жизни Николая II было два неравных по продолжительности и духовной значимости периода — время царствования и время пребывания в заключении. В первом периоде (пребывания у власти) комиссия не нашла достаточных оснований для канонизации, второй период (духовных и физических страданий) для Церкви является более важным, и поэтому она сосредоточила свое внимание на нем».

В «первом периоде», как оказалось, ничего достойного не нашли и многочисленные современники царя.

К слову, в революционные годы многие представители Церкви, несмотря на то, что она традиционно была опорой монархии, не то чтобы однозначно позитивно отзывалась об императоре как о политике.

В общем, к 1917 году, кажется, против Николая II были все: народ, армия, оппозиционные партии, Церковь и даже ближайшая к монарху аристократия. В этих условиях революции и падения монархии, наверное, просто не могло не случиться.

