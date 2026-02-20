Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 18:18

Умер ученый, нашедший место захоронения царской семьи

В Екатеринбурге умер геолог Авдонин, нашедший останки Николая II с семьей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Екатеринбурге скончался ученый Александр Авдонин, который нашел место захоронения останков семьи последнего российского императора Николая II, сообщил Свердловский областной краеведческий музей. Ему было 93 года.

На 94-м году ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук, один из первооткрывателей места захоронения останков царской семьи Александр Николаевич Авдонин, — говорится в сообщении.

Члены царской семьи были убиты 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале бывшего дома инженера Николая Ипатьева. Спустя 73 года их останки были извлечены из заброшенной шахты в Поросенковом логу на месте старого рудника близ уральской столицы. 17 июля 1998 года они были торжественно погребены в усыпальнице дома Романовых в Петропавловском соборе.

Авдонин вместе с писателем и сценаристом Гелем Рябовым обнаружил место захоронения останков в 1979 году. Он хранил эту тайну 12 лет, и в 1991 году участники поисков официально создали Екатеринбургский общественный фонд «Обретение».

До этого стало известно о смерти бывшего директора Российского этнографического музея в Петербурге, историка и философа Владимира Грусмана. Ему было 75 лет. Он выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея.

Россия
Екатеринбург
Николай II
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин взял на контроль дело об утонувших туристах на Байкале
США пригрозили Европе жестким ответом из-за конфликта на рынке оружия
Росатом начал выход из совместного бизнеса с Шишкаревым
Сценарии вместо усилий: почему будущее — за автоматическими ритмами
«Адский суперфинал»: Захарова предсказала будущее «вурдалака-Зеленского»
Экс-спецназовцы попали под уголовное дело о киллерах из 2000-х
Дмитриев сделал неутешительный вывод о размере мозга президента Финляндии
ВСУ атаковали дорожную технику в российском регионе
В России предложили бороться с гололедом на тротуарах по-новому
Верховный суд США нанес удар под дых торговой политике Трампа
Генконсулом России в Монголии стал дипломат с 27-летним стажем
4 библейских пророчества на 2026 год: ждать ли нам второго пришествия
Посольство Азербайджана отреагировало на попытку атаковать машину Алиева
В Москве адвоката-иноагента приговорили к 8,5 года колонии
20 млрд рублей, «дорожная мафия»: что известно об экс-депутате Вороновском
Дом, который слышит, но не шумит: новая акустика повседневности
Киев обвинили в ядерном шантаже длинной в четыре года
Маск подсчитал, сколько налогов ему придется выплатить до конца жизни
Сотрудники ТЦК нашли новых помощников для поимки украинцев
Глава Минобороны удостоил героев СВО высших госнаград и именного оружия
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.