Умер ученый, нашедший место захоронения царской семьи

В Екатеринбурге скончался ученый Александр Авдонин, который нашел место захоронения останков семьи последнего российского императора Николая II, сообщил Свердловский областной краеведческий музей. Ему было 93 года.

На 94-м году ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук, один из первооткрывателей места захоронения останков царской семьи Александр Николаевич Авдонин, — говорится в сообщении.

Члены царской семьи были убиты 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале бывшего дома инженера Николая Ипатьева. Спустя 73 года их останки были извлечены из заброшенной шахты в Поросенковом логу на месте старого рудника близ уральской столицы. 17 июля 1998 года они были торжественно погребены в усыпальнице дома Романовых в Петропавловском соборе.

Авдонин вместе с писателем и сценаристом Гелем Рябовым обнаружил место захоронения останков в 1979 году. Он хранил эту тайну 12 лет, и в 1991 году участники поисков официально создали Екатеринбургский общественный фонд «Обретение».

До этого стало известно о смерти бывшего директора Российского этнографического музея в Петербурге, историка и философа Владимира Грусмана. Ему было 75 лет. Он выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея.