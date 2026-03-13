Курс доллара преодолел психологический порог

Доллар достиг отметки выше 80 рублей на бирже, о чем свидетельствуют данные торгов. К 10:03 мск, курс увеличился на 0,74% — до 80,09 руб.

В это же время курс евро на российском межбанковском рынке вырос на 0,41% и находился на уровне 91,947 рубля.

Ранее руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ финансовый эксперт Александр Гриф заявил, что курс доллара в марте может находиться в диапазоне 74–80 рублей, а евро — 88–94 рублей. По его словам, рынок, вероятно, останется в действующих диапазонах из-за осторожной политики мировых центробанков.

До этого цены на нефть подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По данным лондонской биржи ICE, майские фьючерсы на Brent 12 марта подорожали на 14,33%, достигнув отметки $100,39 (8 тыс. рублей) за баррель. Росту способствовала устроенная Ираном блокада движения в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.