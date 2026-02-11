Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 14:03

Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рубль в течение всего февраля останется крепким, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 11 февраля?

Курс доллара, евро и юаня 11 февраля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 11 февраля, составляет 77,2091 рубля, курс евро — 91,9429 рубля, а курс юаня — 11,1533 рубля.

Эксперты уверены, что, несмотря на риски, связанные со снижением цен на нефть и санкционными ограничениями, в начале года традиционно наблюдается низкий спрос на валюту для импорта и туризма, что будет поддерживает рубль в течение всего февраля.

Что будет с рублем в течение февраля

По словам Михаила Васильева, первый квартал — самый благоприятный период для курса рубля из-за сезонности платежного баланса.

«В первые месяцы года традиционно низкий спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу. В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы полагаем, что рубль в феврале останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 74–80 за доллар, 10,6–11,5 за юань и 89–96 за евро. Мы ожидаем, что цены на нефть Brent в феврале продолжат торговаться в диапазоне $60–69 за баррель», — пояснил он.

При этом управляющий фондом и основатель финтехплатформы SharesPro Денис Астафьев предполагает, что повлиять на курс рубля может заседание ЦБ РФ, которое состоится 13 февраля.

«Ключевым событием станет заседание Банка России 13 февраля. Рынок закладывает снижение ставки на 50 базисных пунктов — до 15,5% или паузу в смягчении ДКП. Любое отклонение от ожиданий может сдвинуть курс: снижение ослабит рубль, сохранение ставки на текущем уровне усилит его позиции», — заявил он.

Также начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев обратил внимание, что на сильные позиции рубля по-прежнему влияют повышенное предложение иностранной валюты и сохраняющийся интерес к отечественной валюте на фоне высокой ставки Центрального банка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В ближайшую пятницу на плановом заседании мегарегулятор огласит решение по ключевой ставке и даст оценку ее траектории на первое полугодие. Возможное плавное смягчение монетарной политики будет сдерживать российскую валюту от чрезмерного укрепления», — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

Иван Смирнов
И. Смирнов
