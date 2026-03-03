Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 19:06

Московский зоопарк похвастался новоприбывшими экзотическими малышами

Ехидны, гигантские выдры и мини-медведи появились в Московском зоопарке

Ехидна Ехидна Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com
Московский зоопарк в течение 2025 года пополнился 30 малочисленными и экзотическими видами животных, сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы. Среди них два эндемика Австралии — ехидны, гигантские выдры и самые миниатюрные медведи планеты — малайские.

При этом важнейшим достижением года стало рождение детеныша потто. Это редкий африканский примат, крайне сложный в содержании и разведении. В центре воспроизводства редких видов животных также родилась двойня детенышей у пары амурских тигров — Шивы и Амура-Ориона.

Ранее сообщалось, что сотрудники японского зоопарка хотят забрать у одинокого детеныша макаки Панча плюшевого орангутана. Там рассказали, что оставшееся без матери животное быстро привязалось к игрушке. Обезьяну также запустили в вольер, куда могут заходить его сородичи, чтобы быстрее интегрировать макаку в стаю.

До этого в Московском зоопарке в честь китайского Нового года большим пандам Жуи и Катюше вручили подарки. Катюше подарили игрушку из сена и фруктовый торт со льдом, а для Жуи изготовили фигурку коня из бамбука.

