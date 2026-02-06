Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 10:42

Аналитик объяснил, произойдет ли обрушение доллара

Аналитик Васильев: доллар не достигнет значений в 40 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Доллар не обрушится до значений 40 рублей за единицу, рассказал «Финансам Mail» главный аналитик Михаил Васильев. Он отметил, что курс останется стабильным.

В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы полагаем, что рубль в феврале останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 74-80 за доллар, 10,6-11,5 за юань и 89-96 за евро, — рассказал Васильев.

Аналитик подчеркнул, что в пользу положения рубля выступают высокие цены на золото, серебро, палладий и другие металлы. По его словам, еще одним фактором поддержки станет высокая ключевая ставка.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара может снизиться до 40 рублей. По его словам, ожидается, что это произойдет из-за активной денежной эмиссии в США.

доллары
курс
аналитики
валюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегации Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе в Омане
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве: подробности, жив ли
Автокредитование в России показало спад
Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику
В ЦБ раскрыли, сколько банковских карт должно хватить россиянину
Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом
Продюсер ответил, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру Сабурова
Раскрыты подробности покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В ГД готовят второй антифрод-пакет для создания единого щита от мошенников
В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией
Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась
Узнавший о запрете въезда в Россию Сабуров попал на видео
Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
«Стала разменной монетой»: Дрожжина попросила Надежду Баталову о помощи
Стал известен срок, на который комику Сабурову запретили въезд в Россию
Наступление ВС РФ на Запорожье 6 февраля: замес у Орехова, ложь у Гуляйполя
Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ: причины, депортируют ли в Казахстан
Умер актер из фильма «Брат» и «Улицы разбитых фонарей»
Врач рассказала, как вовремя распознать зависимость от гаджетов
Аналитик объяснил, произойдет ли обрушение доллара
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.