Аналитик объяснил, произойдет ли обрушение доллара Аналитик Васильев: доллар не достигнет значений в 40 рублей

Доллар не обрушится до значений 40 рублей за единицу, рассказал «Финансам Mail» главный аналитик Михаил Васильев. Он отметил, что курс останется стабильным.

В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы полагаем, что рубль в феврале останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 74-80 за доллар, 10,6-11,5 за юань и 89-96 за евро, — рассказал Васильев.

Аналитик подчеркнул, что в пользу положения рубля выступают высокие цены на золото, серебро, палладий и другие металлы. По его словам, еще одним фактором поддержки станет высокая ключевая ставка.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара может снизиться до 40 рублей. По его словам, ожидается, что это произойдет из-за активной денежной эмиссии в США.