Доллар впервые за 2,5 года опустился ниже 76 рублей Курс доллара впервые с мая 2023 года опустился ниже 76 рублей

Курс доллара на Forex опустился ниже 76 рублей впервые с 12 мая 2023 года, следует из данных ICE. По состоянию на 17:51 по московскому времени доллар снижался на 2,42% и торговался на уровне 75,7238 рубля. На российском межбанковском рынке доллар терял 1,73%, опускаясь до 76,25 рубля.

Ранее Центробанк России установил на 2 декабря официальный курс доллара на уровне 77,7027 рубля, что на 53 копейки ниже предыдущего показателя. Курс евро снизился до 90,3438 рубля, а китайского юаня — до 10,9581 рубля.

До этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что текущий курс рубля является «более-менее сбалансированным» и может сохраниться в будущем. Он призвал россиян учиться жить и работать при существующих курсовых соотношениях.

Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин связал укрепление рубля с падением импорта и снижением спроса на иностранную валюту. По его словам, текущий курс невыгоден ни бюджету, ни экспортерам, Костин выразил непонимание механизмов его формирования в условиях ограниченных биржевых торгов.