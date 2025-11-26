Глава «Сбера» назвал равновесный диапазон курса доллара

Текущий курс рубля слишком крепкий, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, равновесный курс должен находиться в диапазоне 98–105 рублей за доллар, что позволит поддерживать баланс между интересами экспортеров и импортеров, передает РБК.

Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, и который бы устроил, собственно говоря, экспортеров, и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе, — подчеркнул Греф.

Банк России на 26 ноября установил официальный курс доллара на уровне 78,96 рублей, что на 4,13 копеек выше предыдущего значения. При этом указанный курс значительно ниже диапазона равновесного, названного Грефом.

Ранее финансовый эксперт Евгений Егоров заявил, что нормализация геополитической ситуации может спровоцировать резкое ослабление российского рубля. По мнению эксперта, достижение международных договоренностей способно стимулировать отток капитала и создать предпосылки для значительного снижения курса национальной валюты.