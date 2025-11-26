День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:35

Глава «Сбера» назвал равновесный диапазон курса доллара

Греф: равновесный курс находится на уровне 98–105 рублей за доллар

Герман Греф Герман Греф Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Текущий курс рубля слишком крепкий, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, равновесный курс должен находиться в диапазоне 98–105 рублей за доллар, что позволит поддерживать баланс между интересами экспортеров и импортеров, передает РБК.

Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, и который бы устроил, собственно говоря, экспортеров, и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе, — подчеркнул Греф.

Банк России на 26 ноября установил официальный курс доллара на уровне 78,96 рублей, что на 4,13 копеек выше предыдущего значения. При этом указанный курс значительно ниже диапазона равновесного, названного Грефом.

Ранее финансовый эксперт Евгений Егоров заявил, что нормализация геополитической ситуации может спровоцировать резкое ослабление российского рубля. По мнению эксперта, достижение международных договоренностей способно стимулировать отток капитала и создать предпосылки для значительного снижения курса национальной валюты.

курс
доллары
рубли
Герман Греф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поступили десятки обращений о сбое в работе Rutube
Rutube столкнулся с масштабным сбоем
В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау
Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины
Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске
Названа главная проблема ВСУ
Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом
Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске
Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму
Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России
Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей
Мужчина чуть не лишился пальца после встречи с уличной кошкой
Насилие благословенное: педофил охомутал прихожанку и насиловал ее дочь
В Совфеде предупредили Европу об угрозе
Огород на подоконнике: секреты зимнего сада в каменных джунглях
Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова
Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота
Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей
Суд огласил приговор Аглае Тарасовой
Польша противится решению Европы о признании однополых браков
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.