Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:10

Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля

Топ-менеджер ВТБ Пьянов представил пьесу, где затронул проблему курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов представил пьесу, затрагивающую проблему курсообразования рубля, передает РБК. Произведение, озаглавленное «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», вышло в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Пьеса, созданная по мотивам «Сна в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, использует аллегории для обсуждения инфляции и валютного курса.

Среди действующих лиц — повелитель духов Оберон, покровительница фей Титания, а также Инфляция — бывшая добродетель, ныне падший дух — и Эльф в «синих штанишках», олицетворяющий «выскочку-всезнайку». В ходе сюжета Эльф обращается к Оберону и Титании с просьбой согласовать инфляционный таргет, характеризуя курс рубля как «безумные качели». Пьеса завершается вопросом Титании к Оберону: «Куда ведет упорство маркетплейсов горемычных?»

Комментируя реплики Эльфа, Пьянов подчеркнул важность признания существующей проблемы с курсом рубля. Кроме того, он упомянул о возможном «негласном пакте», заключенном летом 2025 года между Банком России и исполнительной властью. По его словам, этот договор среди прочего предусматривает сохранение цели по инфляции на уровне 4%. Важнейшим оперативным индикатором в рамках этого соглашения назван месячный прирост кредитного портфеля юридических лиц банковского сектора, рассматриваемый как элемент денежной массы.

Ранее Минэкономразвития раскрыло, что годовая инфляция в России снизилась до 6,92% в период с 18 по 24 ноября. Перед этим показатель составлял 7,12% при недельном приросте цен на 0,14%.

ВТБ
рубли
курс
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кто встречает Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Российские лыжники добились нейтрального статуса в соревнованиях на ОИ
В России началось нашествие ос из-за аномально теплой погоды
Российским банкам продлили право скрывать чувствительные к санкциям данные
Паралимпийцы добились права на российский флаг
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.