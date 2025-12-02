Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля

Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов представил пьесу, затрагивающую проблему курсообразования рубля, передает РБК. Произведение, озаглавленное «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», вышло в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Пьеса, созданная по мотивам «Сна в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, использует аллегории для обсуждения инфляции и валютного курса.

Среди действующих лиц — повелитель духов Оберон, покровительница фей Титания, а также Инфляция — бывшая добродетель, ныне падший дух — и Эльф в «синих штанишках», олицетворяющий «выскочку-всезнайку». В ходе сюжета Эльф обращается к Оберону и Титании с просьбой согласовать инфляционный таргет, характеризуя курс рубля как «безумные качели». Пьеса завершается вопросом Титании к Оберону: «Куда ведет упорство маркетплейсов горемычных?»

Комментируя реплики Эльфа, Пьянов подчеркнул важность признания существующей проблемы с курсом рубля. Кроме того, он упомянул о возможном «негласном пакте», заключенном летом 2025 года между Банком России и исполнительной властью. По его словам, этот договор среди прочего предусматривает сохранение цели по инфляции на уровне 4%. Важнейшим оперативным индикатором в рамках этого соглашения назван месячный прирост кредитного портфеля юридических лиц банковского сектора, рассматриваемый как элемент денежной массы.

Ранее Минэкономразвития раскрыло, что годовая инфляция в России снизилась до 6,92% в период с 18 по 24 ноября. Перед этим показатель составлял 7,12% при недельном приросте цен на 0,14%.