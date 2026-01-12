Гигантская рыба длиной 2,5 метра напугала рыбаков в Бразилии

В бразильском штате Сан-Паулу рыбак выловил гигантскую рыбу, появление которой в местной реке вызвало тревогу у специалистов. Уловом стал экземпляр арапаимы длиной 2,5 метра и весом 160 килограммов, пишет Diário do Litoral.

Особую опасность представляет то, что этот вид не характерен для реки Маринейру. Он может стать угрозой для местной экосистемы.

Арапаимы относятся к крупнейшим пресноводным рыбам планеты, способным вырастать до трех метров и набирать вес до 200 килограммов. Их уникальная способность дышать атмосферным воздухом позволяет им выживать в бедных кислородом водоемах. Попадая в новую среду, эти прожорливые хищники начинают выедать местные виды рыб и быстро размножаются, не имея естественных врагов.

Власти штата Сан-Паулу, понимая угрозу, поощряют отлов арапаим. За их распространением следят сотрудники природоохранной военной полиции, стремясь предотвратить превращение этого вида в опасный инвазивный фактор, способный разрушить целые речные экосистемы.

