Рыба по-польски: рецепт для любой белой рыбы — минтая, трески, тилапии и других

Откройте для себя рыбу по-польски. Это изысканное, но невероятно простое блюдо, которое преображает любую белую рыбу — минтай, треску, тилапию и другие — до неузнаваемости. Секрет в соусе, который готовится за минуты.

Для приготовления понадобится: 500 г филе любой белой рыбы, 3 вареных яйца, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. муки, пучок зеленого лука, соль, перец, растительное масло для жарки.

Рецепт: рыбное филе промойте, обсушите, посолите и поперчите с обеих сторон. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и готовности. Переложите на тарелку. Для соуса на той же сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и перемешайте венчиком, чтобы не было комочков, прогрейте минуту. Вареные яйца мелко порубите ножом или натрите на терке, добавьте в масляную смесь, прогрейте, помешивая, 1-2 минуты. Снимите с огня, вмешайте мелко нарезанный зеленый лук. Густой, ароматный соус выложите поверх обжаренной рыбы и сразу подавайте.

