Рыба по-еврейски: минтай на филе не делю — разрезаю тушки пополам и тушу в сметанно-луковом соусе

Минтай на филе не делю — разрезаю тушки пополам и тушу в сметанно-луковом соусе, выходит потрясающее блюдо — рыба по-еврейски.

2-3 целые тушки минтая (размороженные и очищенные)

2 крупные луковицы

200 г сметаны (15-20%)

1/4 ч. л. пищевой соды

соль, черный перец, паприка



Рыбу разрежьте пополам или на порционные куски. Натрите солью, перцем и паприкой.

Лук мелко нарежьте. В сковороде разогрейте масло. Лук обжарьте до мягкости и легкого золотистого цвета. Затем добавьте в лук пищевую соду, быстро перемешайте.

Сразу же выложите в сковороду куски минтая. Обжарьте с одной стороны 3-4 минуты на среднем огне. Затем переверните тушки, влейте сметану.