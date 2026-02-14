Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 17:01

Рыба по-еврейски: минтай на филе не делю — разрезаю тушки пополам и тушу в сметанно-луковом соусе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минтай на филе не делю — разрезаю тушки пополам и тушу в сметанно-луковом соусе, выходит потрясающее блюдо — рыба по-еврейски.

Этот старинный способ приготовления отличается от привычной жарки и создает удивительно нежный результат. Сода, добавленная к обжаренному луку, делает текстуру рыбы особенно мягкой.

Для приготовления понадобится: 2–3 целые тушки минтая (размороженные и очищенные), 2 крупные луковицы, 200 г сметаны (15–20%), 1/4 ч. л. пищевой соды, соль, черный перец, паприка. Рыбу разрежьте пополам или на порционные куски. Натрите солью, перцем и паприкой. Лук мелко нарежьте. В сковороде разогрейте масло. Лук обжарьте до мягкости и легкого золотистого цвета. Затем добавьте в лук пищевую соду, быстро перемешайте. Сразу же выложите в сковороду куски минтая. Обжарьте с одной стороны 3–4 минуты на среднем огне. Затем переверните тушки, влейте сметану. Убавьте огонь до минимума и тушите рыбу 10–15 минут до полной готовности. Подавайте горячим, обильно полив соусом из сковороды.

Ранее стало известно, как приготовить картофель по-французски: сытное горячее для семейного ужина.

Проверено редакцией
Читайте также
Чкмерули по-ленивому: куриные бедра в сливочно-чесночном соусе томятся в духовке, а я отдыхаю с бокалом игристого. Топовый рецепт
Общество
Чкмерули по-ленивому: куриные бедра в сливочно-чесночном соусе томятся в духовке, а я отдыхаю с бокалом игристого. Топовый рецепт
Никакого молока и батона: рецепт таких котлет, что закачаешься, — готовим с манкой, желтком и со сливочным маслом
Общество
Никакого молока и батона: рецепт таких котлет, что закачаешься, — готовим с манкой, желтком и со сливочным маслом
Идеальный ужин для двоих: нежная рыба в медовой глазури
Семья и жизнь
Идеальный ужин для двоих: нежная рыба в медовой глазури
Готовлю рыбные котлетки под соусом: рецепт на все случаи жизни — а вы и дальше ешьте пресную рыбу
Общество
Готовлю рыбные котлетки под соусом: рецепт на все случаи жизни — а вы и дальше ешьте пресную рыбу
Салат с минтаем: готовьте тазик — невероятная вкуснота из простых продуктов. Исчезает первым со стола
Общество
Салат с минтаем: готовьте тазик — невероятная вкуснота из простых продуктов. Исчезает первым со стола
рыба
минтай
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Рыба по-еврейски: минтай на филе не делю — разрезаю тушки пополам и тушу в сметанно-луковом соусе Минтай на филе не делю — разрезаю тушки пополам и тушу в сметанно-луковом соусе, выходит потрясающее блюдо — рыба по-еврейски.
2-3 целые тушки минтая (размороженные и очищенные)
2 крупные луковицы
200 г сметаны (15-20%)
1/4 ч. л. пищевой соды
соль, черный перец, паприка
>
Рыбу разрежьте пополам или на порционные куски. Натрите солью, перцем и паприкой.
Лук мелко нарежьте. В сковороде разогрейте масло. Лук обжарьте до мягкости и легкого золотистого цвета. Затем добавьте в лук пищевую соду, быстро перемешайте.
Сразу же выложите в сковороду куски минтая. Обжарьте с одной стороны 3-4 минуты на среднем огне. Затем переверните тушки, влейте сметану.
Убавьте огонь до минимума и тушите рыбу 10-15 минут до полной готовности. Подавайте горячим, обильно полив соусом из сковороды.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британец выжил после 40-минутной остановки сердца
«Калашникову» вернули 17 млн рублей по громкому уголовному делу
«Не благоволили»: Авербух оценил выступление Гуменника на ОИ
Мать с ребенком чудом выжили после падения в лифте
«На 7 тыс. км»: Мелони «оставила» своих союзников в Мюнхене
В Британии назвали число колумбийских наемников в ВСУ
ИИ против ВСУ и провал операции под Сумами: новости СВО на вечер 14 февраля
Поисковики оценили возможность девушки уйти пешком с Валаама
Самолет Ан-72 не справился с посадкой в Красноярском крае
Орбан ответил Зеленскому, нагрубившему ему на Мюнхенской конференции
Обрушение в больнице под Тамбовом 14 февраля: что произошло, сколько жертв
«Бред больного»: Захарову возмутили слова Зеленского
Минобороны предложило засчитывать день на СВО за три дня работы
Жители Анапы простились с охранником, погибшим при стрельбе в техникуме
В руководстве ЗАЭС назвали условие запуска станции
Орбан предрек век унижения Европы
Политолог озвучил возможный сценарий украинского конфликта
Легендарный поезд из «Гарри Поттера» может исчезнуть
В Европе сочли, что речь Рубио в Мюнхене предназначена не для них
Больной житель Киева не пережил задержания полицией
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.