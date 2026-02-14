Рыба по-еврейски: минтай на филе не делю — разрезаю тушки пополам и тушу в сметанно-луковом соусе

Минтай на филе не делю — разрезаю тушки пополам и тушу в сметанно-луковом соусе, выходит потрясающее блюдо — рыба по-еврейски.
Этот старинный способ приготовления отличается от привычной жарки и создает удивительно нежный результат. Сода, добавленная к обжаренному луку, делает текстуру рыбы особенно мягкой.
Для приготовления понадобится: 2–3 целые тушки минтая (размороженные и очищенные), 2 крупные луковицы, 200 г сметаны (15–20%), 1/4 ч. л. пищевой соды, соль, черный перец, паприка. Рыбу разрежьте пополам или на порционные куски. Натрите солью, перцем и паприкой. Лук мелко нарежьте. В сковороде разогрейте масло. Лук обжарьте до мягкости и легкого золотистого цвета. Затем добавьте в лук пищевую соду, быстро перемешайте. Сразу же выложите в сковороду куски минтая. Обжарьте с одной стороны 3–4 минуты на среднем огне. Затем переверните тушки, влейте сметану. Убавьте огонь до минимума и тушите рыбу 10–15 минут до полной готовности. Подавайте горячим, обильно полив соусом из сковороды.
