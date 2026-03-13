Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:05

С этими запеченными роллами справится даже ребенок: вкуснота, и больше не нужно никакой доставки

Фото: D-NEWS.ru
Эти запеченные роллы готовятся настолько просто, что справится даже новичок на кухне. Никакой сложной техники — все собирается быстро, а результат получается не хуже, чем в доставке. Секрет вкуса — нежная начинка с творожным сыром и кусочками слабосоленой красной рыбы, а сверху аппетитная горячая шапочка.

Ингредиенты: рис (в сыром виде) — около 70 г, лист нори — 1 шт., крабовые палочки — 2 шт., слабосоленая красная рыба — 50 г, творожный сыр — 2–3 ст. л. Для шапочки: крабовые палочки — 2 шт., чеснок — 1–2 зубчика, соус чили — 0,5 ст. л., майонез — 2 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., сыр — 40 г, икра с креветкой — 1 ст. л. Дополнительно: соус терияки — по вкусу, кунжут — 1 ч. л.

Рис отварить до готовности и немного остудить. На лист нори выложить рис, сверху распределить творожный сыр, добавить нарезанные крабовые палочки и кусочки слабосоленой красной рыбы. Свернуть ролл и нарезать на кусочки. Для шапочки крабовые палочки мелко нарезать, смешать с чесноком, соусом чили, майонезом, соевым соусом, тертым сыром и икрой. Выложить смесь сверху на роллы и запекать при 180 °C около 8–10 минут. Перед подачей полить соусом терияки и посыпать кунжутом.

Ранее мы делились рецептом трубочек с яблоками и творогом из лаваша. Десерт за 10 минут, который исчезает быстрее пирожков.

Проверено редакцией
