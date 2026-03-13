Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 09:18

Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус

Фото: D-NEWS.ru
Кацу-сандо — культовый японский сэндвич, который обычно готовят из обжаренной в панировке свиной котлеты. Но сегодня мы возьмем курс на скорость и доступность, сохранив саму душу блюда: контраст хрустящей корочки, нежной начинки и пикантного соуса на мягком хлебе. Наш секрет — в докторской колбасе, которая за считаные минуты превращается в достойную основу для этого гастрономического путешествия.

Что понадобится

Хлеб для тостов или сэндвичей — 4 ломтика, колбаса вареная — 4 куска толщиной 1 см, мука пшеничная — 3–4 ст. л., яйцо куриное — 1 шт., сухари панировочные — 4–5 ст. л., масло растительное для жарки. Для соуса: кетчуп — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., соус соевый — 1 ч. л., соус вустерский — 1 ч. л.

Как я его готовлю

В небольшой пиале смешиваю кетчуп, горчицу, соевый и вустерский соусы до однородности. Откладываю в сторону. Нарезаю колбасу ломтиками толщиной около 1 см, по размеру они должны примерно соответствовать ломтикам хлеба. С хлеба аккуратно срезаю корочки.

В одну неглубокую тарелку насыпаю муку, во вторую разбиваю и слегка взбалтываю вилкой яйцо, в третью — панировочные сухари. На сковороде разогреваю достаточное количество растительного масла (оно должно покрывать дно слоем около 0,5 см) на среднем огне.

Каждый ломтик колбасы сначала обваливаю в муке, стряхивая излишки, затем окунаю в яйцо и наконец плотно обваливаю в панировочных сухарях. Обжариваю колбасные шницели с двух сторон до появления равномерной золотисто-коричневой корочки, примерно по 2–3 минуты с каждой стороны, после чего выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подсушиваю ломтики хлеба с одной стороны — это сделает их более устойчивыми к соусу. На подсушенную сторону каждого ломтика хлеба наношу тонкий слой приготовленного соуса.

На один ломтик кладу горячую хрустящую колбасу, накрываю вторым ломтиком хлеба соусом внутрь. Аккуратно, но уверенно прижимаю сэндвич ладонью, чтобы он «схватился». Острым ножом разрезаю сандо пополам или на четыре аккуратных квадрата — так его удобнее есть. Подаю сразу, пока колбаса горячая, а хлеб сохраняет контраст текстур.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Кризис в Иране ударил по экономике Японии
Экономика
Кризис в Иране ударил по экономике Японии
