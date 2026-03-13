Врач раскрыл, в каких случаях температура поднимается без других симптомов Терапевт Кондрахин: бессимптомное повышение температуры может быть при стрессе

Температура тела может повыситься без сопутствующих симптомов при сильном стрессе или перевозбуждении, заявил «Вечерней Москве» терапевт Андрей Кондрахин. Это может быть защитной реакцией организма, не связанной с заболеваниями.

Повышение температуры тела возможно при перегревании на солнце, сильном стрессе и психоэмоциональном перевозбуждении, чрезмерном потреблении алкоголя, горячих напитков, таких как чай и кофе. Эти факторы вызывают кратковременное увеличение температуры в течение одного дня, которое проходит самостоятельно и не требует лечения, — отметил Кондрахин.

При этом, по его словам, важно различать кратковременное повышение температуры и длительное. Если она сохраняется несколько дней подряд и снижается только после жаропонижающих, это повод обратиться к врачу. Специалист поможет выявить возможное скрытое заболевание.

Ранее врач Анна Усачева заявила, что в весенний период часто обостряются аллергические заболевания, бронхиальная астма и атопический дерматит. Кроме того, по ее словам, весной люди часто сталкиваются с авитаминозом и ОРВИ.