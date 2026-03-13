Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 10:27

Врач раскрыл, в каких случаях температура поднимается без других симптомов

Терапевт Кондрахин: бессимптомное повышение температуры может быть при стрессе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Температура тела может повыситься без сопутствующих симптомов при сильном стрессе или перевозбуждении, заявил «Вечерней Москве» терапевт Андрей Кондрахин. Это может быть защитной реакцией организма, не связанной с заболеваниями.

Повышение температуры тела возможно при перегревании на солнце, сильном стрессе и психоэмоциональном перевозбуждении, чрезмерном потреблении алкоголя, горячих напитков, таких как чай и кофе. Эти факторы вызывают кратковременное увеличение температуры в течение одного дня, которое проходит самостоятельно и не требует лечения, — отметил Кондрахин.

При этом, по его словам, важно различать кратковременное повышение температуры и длительное. Если она сохраняется несколько дней подряд и снижается только после жаропонижающих, это повод обратиться к врачу. Специалист поможет выявить возможное скрытое заболевание.

Ранее врач Анна Усачева заявила, что в весенний период часто обостряются аллергические заболевания, бронхиальная астма и атопический дерматит. Кроме того, по ее словам, весной люди часто сталкиваются с авитаминозом и ОРВИ.

