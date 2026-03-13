ВСУ активизировали атаки на ЗАЭС накануне переговоров России и МАГАТЭ

Украинские войска не прекращают обстрелы территорий, прилегающих к Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, особенно интенсивные атаки были зафиксированы накануне консультаций России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые состоятся в Москве.

Обстрелы территории, прилегающей к городу и станции, периодически продолжаются. Вчера (12 марта. — NEWS.ru) были довольно активными, — отметила она.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что Киев, атакуя гражданский объект в Энергодаре, пытался оказать психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС и работников, восстанавливающих линию внешнего энергоснабжения станции. Удар беспилотника пришелся по дворцу культуры «Современник» в городе-спутнике атомной станции.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что договоренность о режиме прекращения огня была достигнута с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД РФ.