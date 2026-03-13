Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:34

ВСУ активизировали атаки на ЗАЭС накануне переговоров России и МАГАТЭ

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские войска не прекращают обстрелы территорий, прилегающих к Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, особенно интенсивные атаки были зафиксированы накануне консультаций России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые состоятся в Москве.

Обстрелы территории, прилегающей к городу и станции, периодически продолжаются. Вчера (12 марта. — NEWS.ru) были довольно активными, — отметила она.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что Киев, атакуя гражданский объект в Энергодаре, пытался оказать психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС и работников, восстанавливающих линию внешнего энергоснабжения станции. Удар беспилотника пришелся по дворцу культуры «Современник» в городе-спутнике атомной станции.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что договоренность о режиме прекращения огня была достигнута с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД РФ.

ВСУ
ЗАЭС
Запорожская область
удары
атаки
Энергодар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура раскрыла детали о капитане захваченного в Швеции танкера
Раскрыты шокирующие траты США в войне с Ираном
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»
Шмыгаль перечислил шесть смертельных угроз для энергетики Украины
Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.