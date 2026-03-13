Пентагон признал гибель еще четверых американских военнослужащих Четверо американских военнослужащих погибли при крушении самолета в Ираке

Четверо американских военнослужащих погибли в результате крушения заправочного самолета KC-135 на западе Ирака, сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM). По данным Пентагона, еще два члена экипажа считаются пропавшими без вести. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Примерно в 14:00 по восточному времени 12 марта в западном Ираке потерпел крушение американский самолет-заправщик KC-135. Подтверждена гибель четырех из шести членов экипажа, поисково-спасательные работы продолжаются, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта нанесли серию ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля.

До этого Военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс.