Мать и двое детей погибли при пожаре в астраханском селе

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Селитренное Астраханской области, сообщает региональное ГУ МЧС России. Возгорание произошло ночью на улице Колхозная, к моменту прибытия спасателей пламя полностью охватило строение.

На пожаре обнаружены трое погибших: 42-летняя женщина и двое детей (мальчики) 2018 и 2013 годов рождения, — говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить к утру 13 марта. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

