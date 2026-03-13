Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:37

Мать и двое детей погибли при пожаре в астраханском селе

МЧС: мать и двое детей погибли при пожаре в Астраханской области

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Селитренное Астраханской области, сообщает региональное ГУ МЧС России. Возгорание произошло ночью на улице Колхозная, к моменту прибытия спасателей пламя полностью охватило строение.

На пожаре обнаружены трое погибших: 42-летняя женщина и двое детей (мальчики) 2018 и 2013 годов рождения, — говорится в сообщении.

Пожар удалось потушить к утру 13 марта. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Ранее сообщалось, что ночью 12 марта в селе Кош-Агач Республики Алтай загорелись кафе и здание рынка на Кооперативной улице. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, никто не пострадал. Утром появилась информация, что открытое горение на площади 300 квадратных метров ликвидировали в 07:05. В настоящее время осуществляется проливка конструкций. Причина пожара пока не установлена.

До этого стало известно, что в Казани произошло возгорание в складском помещении, где расположено производство косметики и парфюмерии. По данным МЧС Татарстана, огонь охватил площадь в 3 тыс. кв. метров. Двадцать человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

