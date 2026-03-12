В одном из сел на Алтае ночью вспыхнул крупный пожар

В одном из сел на Алтае ночью вспыхнул крупный пожар МЧС: кафе и здание рынка вспыхнули ночью в Республике Алтай

Ночью 12 марта в селе Кош-Агач Республики Алтай загорелись кафе и здание рынка на Кооперативной улице, передает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, никто не пострадал.

На момент прибытия первого подразделения горело кафе и здание рынка. В 05:45 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. На месте работают 22 человека и 9 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Утром появилась информация, что открытое горение на площади 300 квадратных метров ликвидировали в 07:05. В настоящее время осуществляется проливка конструкций. Причина пожара пока не установлена.

