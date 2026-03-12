Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:10

В Минцифры рассказали, где можно будет пожаловаться на коллекторов

На «Госуслугах» появится сервис подачи жалоб на коллекторов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сервис подачи жалоб на неправомерные действия коллекторов или его представителя заработает на портале «Госуслуги», передает Минцифры РФ. По данным ведомства, жалобу может оставить сам должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего, или недееспособного должника.

Подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя теперь можно и на «Госуслугах». Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы, — сказано в сообщении.

Также, по данным ведомства, с жалобой на коллекторов может обратиться представитель должника по доверенности, человек, которому представители долгового агентства звонят по ошибке, и тот, кто согласился общаться с кредитором знакомого или родственника. Заявление с доказательствами нужно подписать электронной подписью. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней.

В число нарушений со стороны коллекторов входит разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления. Также можно пожаловаться, если оказывается психологическое давление. Звонки и сообщения в недопустимое время, а также частые звонки и сообщения тоже могут стать поводом для жалоб, уточнили в ведомстве.

коллекторы
Минцифры
долги
жалобы
Госуслуги
