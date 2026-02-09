Эксперты рассказали, как правильно брать кредиты при высоких ставках В НАПКА посоветовали не брать кредиты с запасом при высоких ставках

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств порекомендовала россиянам не брать кредиты с запасом из-за высоких ставок и откладывать сумму первых двух платежей сразу, передает РИА Новости. Эксперты подчеркнули, что лучше вовсе не брать кредит.

Есть несколько, можно сказать, «золотых правил» для будущих заемщиков. При возможности вообще не брать кредит. Во-вторых, взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита — брать с запасом не стоит, особенно при текущих ставках. В-третьих, стоит отложить сумму равную одному-двум платежам, — сказано в сообщении.

В НАПКА также порекомендовали оформлять займы только в банках, включенных в реестр Центробанка. Оптимальным временем для получения кредита считается период через несколько дней после поступления зарплаты, заключили коллекторы.

Ранее сообщалось, что коллекторы вправе требовать вернуть долг, однако должны делать это добросовестно и разумно, Как рассказал адвокат Михаил Сазанов, им запрещено применять физическую силу, оскорблять должников, проникать в жилье и общаться с родственниками без согласия.