Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 05:10

Эксперты рассказали, как правильно брать кредиты при высоких ставках

В НАПКА посоветовали не брать кредиты с запасом при высоких ставках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств порекомендовала россиянам не брать кредиты с запасом из-за высоких ставок и откладывать сумму первых двух платежей сразу, передает РИА Новости. Эксперты подчеркнули, что лучше вовсе не брать кредит.

Есть несколько, можно сказать, «золотых правил» для будущих заемщиков. При возможности вообще не брать кредит. Во-вторых, взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита — брать с запасом не стоит, особенно при текущих ставках. В-третьих, стоит отложить сумму равную одному-двум платежам, — сказано в сообщении.

В НАПКА также порекомендовали оформлять займы только в банках, включенных в реестр Центробанка. Оптимальным временем для получения кредита считается период через несколько дней после поступления зарплаты, заключили коллекторы.

Ранее сообщалось, что коллекторы вправе требовать вернуть долг, однако должны делать это добросовестно и разумно, Как рассказал адвокат Михаил Сазанов, им запрещено применять физическую силу, оскорблять должников, проникать в жилье и общаться с родственниками без согласия.

коллекторы
НАПКА
кредиты
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла опасность наказания мужчины женским молчанием
Российский сержант спас товарищей при атаке дрона ВСУ
Эксперты рассказали, как правильно брать кредиты при высоких ставках
ПВО России за неделю сбила более тысячи украинских БПЛА
Онколог раскрыла, является ли резкое похудение главным признаком рака
Стармер может скоро потерять пост министра
Стало известно о росте пенсий работающих граждан России
Ростех разработал помехоустойчивый барражирующий боеприпас
Психолог раскрыла, почему дети часами сидят в онлайн-играх
Пособник покушения на генерала Алексеева искал работу в России
Россияне без медалей и итальянцы с флагом РФ: итоги второго дня Олимпиады
Клебо высказался о решении судей по поводу среза дистанции Деложа
В СК рассказали, почему возобновлялись поиски Усольцевых
Пострадавшая во время Олимпиады горнолыжница перенесла операцию
Раскрыто важное условие окончания конфликта на Украине
В Лондоне рассматривают продажу нефти с захваченных танкеров
Роспотребнадзор выявил самый распространенный в РФ штамм коронавируса
Назван необычный гастрономический фестиваль, который проводится в России
Названа страна, победившая в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
В промзоне под Петербургом начался мощный пожар
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.