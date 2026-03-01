Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 18:11

Названы четыре продукта, которые начали скупать в супермаркетах Дубая

В супермаркетах Дубая вырос спрос на бутилированную воду, яйца и нарезки

Фото: Manfred Bail/Global Look Press
В супермаркетах Дубая резко увеличился спрос на бутилированную воду, яйца, нарезки и замороженные продукты, сообщила находящаяся в ОАЭ россиянка Александра Митченко. По словам туристки, которые приводит РИА Новости, некоторые люди начали закупаться тележками.

Я сейчас в магазине, на самом деле ажиотажа особого нет. В первую очередь раскупают воду, яйца и нарезки, заморозки. В остальном, продуктов много, как есть замороженные, так и свежие продукты, — отметила она.

Также стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана. По мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.

Ранее российские туристы, находящиеся в Дубае, рассказали о полностью опустевших улицах города на фоне ракетных ударов Ирана. По их словам, власти закрыли пляжи, в том числе в популярном районе Пальма Джумейра, а люди даже не выходят к бассейнам при отелях.

