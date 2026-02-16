В российских магазинах стали продавать меньше огурцов В российских магазинах ввели лимиты на продажи огурцов после ситуации с ценами

В российских магазинах ввели ограничения на продажи огурцов после ситуации с высокими ценами на них, сообщила журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». В частности, в одном из супермаркетов Новосибирска покупатель может приобрести не более 5 кг этого овоща.

Как отметил канал, ограничения действуют как при покупке в магазине, так и при доставке. При этом нередко рыночные торговцы приобретают большие партии огурцов, чтобы перепродать их дороже.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что с увеличением светового дня затраты тепличных хозяйств на освещение и обогрев теплиц начнут снижаться. По его словам, это приведет к снижению цен на овощи, в том числе на огурцы.

До этого сообщалось, что цены на огурцы снизятся к концу февраля. Как пояснила эксперт рынка Юлия Амелькина, в настоящее время продают импортные овощи. Финансист объяснила, что поставки огурцов в Россию сейчас идут из Казахстана. Она добавила, что в начале февраля два крупных поставщика столкнулись с поломкой оборудования.