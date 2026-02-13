Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 15:35

В АКОРТ рассказали, когда в России подешевеют огурцы

В АКОРТ ожидают снижения цен на овощи с увеличением светового дня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
С увеличением светового дня затраты тепличных хозяйств на освещение и обогрев теплиц начнут снижаться, сообщил NEWS.ru председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, это приведет к снижению цен на овощи, в том числе на огурцы.

С увеличением светового дня затраты тепличных хозяйств на освещение и обогрев теплиц начнут снижаться, что приведет к коррекции цен на огурцы и томаты, — сказал Богданов.

Кроме того, как отметил эксперт, текущая ценовая динамика на огурцы в крупных торговых сетях соответствует пиковым значениям, характерным для зимнего сезона. В годовом же исчислении темпы роста цен не превышают общих показателей инфляции.

По словам Богданова, покупателям доступно от четырех до 25 сортов огурцов и от 10 до 39 позиций томатов, что позволяет делать выбор в различных ценовых сегментах. При этом минимальные цены сохранились на уровне прошлого года: огурцы — от 299,99 рубля за килограмм, томаты — от 197 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что цены на огурцы снизятся к концу февраля. Как пояснила эксперт рынка, финансовый директор Юлия Амелькина, в настоящее время продают импортные овощи.

