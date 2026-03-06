Зимняя Олимпиада — 2026
России грозит фруктовый кризис

Кризис на Ближнем Востоке спровоцирует резкий рост цен на фрукты в России

Россию ждет серьезный дефицит фруктов и овощей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает Telegram-канал Baza. Уже через два месяца, как утверждает источник, в магазинах могут пропасть иранские финики, черешня, сливы, персики и фисташки. Причина — временный запрет Тегерана на экспорт продовольствия, который затронет более 60% поставок в Россию.

Под удар попали не только фрукты, но и овощи: перец, баклажаны, помидоры, кабачки и салат айсберг. Наценка на фруктово-овощную продукцию, по прогнозам импортеров, составит от 60% до 80%.

Вместе с тем появилась информация, что более 1500 российских дальнобойщиков застряли в Иране из-за боевых действий в регионе. Водители находятся в городе Астара, который соединяет Азербайджан с Ираном и стоит на ключевом торговом маршруте. Россияне везли в Тегеран зерно, крупу и муку, а обратно должны были доставить овощи и фрукты.

Тем временем у Дубая осталось свежих продуктов на 10 дней из-за сбоев в цепочках поставок на фоне войны США и Ирана. Конфликт вывел из строя около 18% мировой мощности авиаперевозок грузов, также серьезно пострадали морские перевозки.

