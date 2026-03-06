Зимняя Олимпиада — 2026
Российские дальнобойщики оказались в ловушке в Иране

Mash сообщил о более 1,5 тыс. застрявших в Иране российских дальнобойщиках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 1500 российских дальнобойщиков застряли в Иране из-за боевых действий в регионе, сообщает Telegram-канал Mash. Водители находятся в городе Астара, который соединяет Азербайджан с Ираном и стоит на ключевом торговом маршруте.

Россияне везли в Тегеран зерно, крупу и муку, а обратно должны были доставить овощи и фрукты. Со слов водителей, если их не выпустят в ближайшее время, продукты испортятся, что грозит убытками в сотни миллионов рублей.

Ситуация осложняется тем, что в регионе блокируют связь и глушат интернет. Дальнобойщики не могут дозвониться в посольство, чтобы сообщить о своем положении.

Ближайшая точка, откуда можно связаться с внешним миром, находится в четырех километрах от КПП. Однако добраться туда есть силы далеко не у всех водителей.

Ранее глава крупной транспортно-логистической компании Штефан Пауль заявил, что у Дубая осталось свежих продуктов на 10 дней из-за сбоев в цепочках поставок на фоне войны США и Ирана. По его словам, конфликт вывел из строя около 18% мировой мощности авиаперевозок грузов, также серьезно пострадали морские перевозки.

