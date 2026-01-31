Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 16:26

Дочь погибшего перевозчика дронов СБУ раскрыла подробности о его работе

Дочь перевозившего дроны СБУ водителя Пытикова заявила о его невиновности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дочь дальнобойщика Василия Пытикова, подозреваемого в перевозке трейлеров с замаскированными БПЛА для атаки на российские аэродромы, заявила «Коммерсанту», что ее отец не знал о содержимом груза. Светлана Пытикова подчеркнула, что водители не имели права вскрывать груз. Ее отец погиб во время атаки.

Он никогда бы такого не сделал. Он за Россию, а не против нее, — отметила девушка.

По словам Светланы, отец с 1990-х годов работал водителем и всегда выполнял обязанности добросовестно. На новую работу он устроился по объявлению, зарплата составляла 150 тыс. рублей плюс командировочные. Первые рейсы откладывались из-за ремонта техники, но простой оплачивался.

Девушка рассказала, что вместе с отцом бывала на базе, где стояли ржавые прицепы. Она также слышала его разговоры с Артемом Тимофеевым, которого следствие считает организатором теракта. 31 мая, в день 62-летия, отец сообщил, что «сломался», после чего связь пропала. Позднее эксперты установили, что в этот момент он погиб.

По делу проходят четыре дальнобойщика из Челябинска: Михаил Рюмин, Сергей Канурин, Александр Зайцев и Андрей Меркурьев. По версии следствия, водители входили в группу, созданную по указанию украинских спецслужб для доставки дронов. Под видом каркасных домов они перевозили беспилотники со взрывчаткой к аэродромам в пяти областях, где те были дистанционно активированы.

