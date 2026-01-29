В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые Дальнобойщики стали фигурантами дела об атаке украинских дронов на аэродромы РФ

Четыре дальнобойщика из Челябинска стали первыми обвиняемыми по делу о серии атак дронов на военные аэродромы России 1 июня 2025 года, сообщает «Коммерсант». Им предъявлено обвинение в теракте, повлекшем ущерб в 2 млрд рублей.

Басманный суд Москвы продлил арест двум из фигурантов — Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Еще двое фигурантов — Александр Зайцев и Андрей Меркурьев — также находятся под стражей.

По версии следствия, водители входили в группу, созданную по указанию украинских спецслужб для доставки дронов. Под видом каркасных домов они перевозили беспилотники со взрывчаткой к аэродромам в пяти областях, где те были дистанционно активированы. Один из участников схемы, Василий Пытиков, погиб во время атаки.

Все задержанные водители свою вину не признают, заявляя, что не знали о реальном грузе и были использованы «втемную». В розыске находятся предполагаемые организаторы — украинцы Артем и Екатерина Тимофеевы.