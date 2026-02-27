Бывший главный редактор издания Readovka («Ридовка») Алексей Костылев, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей при поставках БПЛА для Минобороны, в Тверском суде Москвы

Раскрыты подробности дела против основателя Readovka Дело против Костылева касается госконтракта о поставках БПЛА

Дело, связанное с основателем издания Readovka Алексеем Костылевым, касается госконтракта на поставку беспилотных летательных аппаратов, заявила следователь в зале Тверского суда Москвы. Его сумма оценивается в несколько миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Костылев подписал госконтракт на несколько миллиардов, на поставку, — сказали в суде.

Ранее стало известно, что Костылева задержали в среду, 25 февраля. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Однако конкретная сумма ущерба не разглашалась. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие просит суд арестовать Костылева на два месяца для проведения расследования.

Ранее в Тверском суде Москвы адвокат бывшего главного редактора издания Readovka заявил, что его подзащитный не единственный фигурант уголовного дела о хищении средств у Минобороны России при выполнении государственных контрактов. По его словам, дело возбуждено в отношении другого человека, личность которого пока не установлена.