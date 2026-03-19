19 марта 2026 в 13:04

В России раскрыли, как кризис на Ближнем Востоке сказался на логистике

«Т1 Интеграция»: кризис на Ближнем Востоке не сорвет поставки, но увеличит сроки

Катер КСИР в Ормузском проливе Катер КСИР в Ормузском проливе Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Конфликт на Ближнем Востоке не приведет к срывам поставок оборудования, сообщил замгендиректора и технический директор «Т1 Интеграция» Алексей Изосимов на форуме в подземной галерее. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, компании, ранее задействовавшие маршруты в этом регионе, вынуждены искать альтернативные пути доставки, что неминуемо скажется на сроках, но полной остановки поставок удастся избежать по мере адаптации к новым условиям.

Да, действительно, у некоторых партнеров возникают сложности, кто работал через Ближний Восток. Соответственно, они сейчас выстраивают новые логистические цепочки. Это займет определенное время. Я надеюсь, что срыва поставок не случится, просто сроки будут увеличены. После изменения логистики, я думаю, что тут все нормализуется, — отметил он.

Ранее финансист Станислав Митрахович заявил, что пока Ормузский пролив остается заблокированным, каждый дополнительный день конфликта на Ближнем Востоке будет повышать стоимость нефти. По его словам, также цены на сырье продолжат расти, если боевые действия затянутся и под удары попадет энергетическая инфраструктура.

Ближний Восток
логистика
поставки
Россия
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
