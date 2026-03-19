В России раскрыли, как кризис на Ближнем Востоке сказался на логистике «Т1 Интеграция»: кризис на Ближнем Востоке не сорвет поставки, но увеличит сроки

Конфликт на Ближнем Востоке не приведет к срывам поставок оборудования, сообщил замгендиректора и технический директор «Т1 Интеграция» Алексей Изосимов на форуме в подземной галерее. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, компании, ранее задействовавшие маршруты в этом регионе, вынуждены искать альтернативные пути доставки, что неминуемо скажется на сроках, но полной остановки поставок удастся избежать по мере адаптации к новым условиям.

Да, действительно, у некоторых партнеров возникают сложности, кто работал через Ближний Восток. Соответственно, они сейчас выстраивают новые логистические цепочки. Это займет определенное время. Я надеюсь, что срыва поставок не случится, просто сроки будут увеличены. После изменения логистики, я думаю, что тут все нормализуется, — отметил он.

Ранее финансист Станислав Митрахович заявил, что пока Ормузский пролив остается заблокированным, каждый дополнительный день конфликта на Ближнем Востоке будет повышать стоимость нефти. По его словам, также цены на сырье продолжат расти, если боевые действия затянутся и под удары попадет энергетическая инфраструктура.