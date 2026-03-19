Стало известно о новых фигурантах дела о хищениях в «Калашникове» Число фигурантов дела о хищениях в «Калашникове» выросло с трех до пяти человек

Число фигурантов уголовного дела о хищении 37,7 млн рублей при поставках поддельных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа выросло с трех до пяти человек из числа работников, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, под следствием оказались два сотрудника одной из подрядных организаций. Их оставили под подпиской о невыезде.

По просьбе потерпевшей стороны в лице представителя концерна «Калашников» привлечено еще два новых фигуранта, трудоустроенных в одну из подрядных организаций, которые в настоящее время уже приступили к ознакомлению с материалами дела, — отметил собеседник агентства.

Новых фигурантов дела обвинили по тем же статьям — о мошенничестве и о контрабанде оружия. После ознакомления с материалами дело передадут прокурору, а затем в суд.

Ранее бывшему заместителю директора концерна «Калашников» предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, преступление совершено организованной группой. Согласно действующему законодательству, хищение средств в особо крупном размере может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.