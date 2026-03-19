19 марта 2026 в 07:29

Стало известно о новых фигурантах дела о хищениях в «Калашникове»

Число фигурантов дела о хищениях в «Калашникове» выросло с трех до пяти человек

Число фигурантов уголовного дела о хищении 37,7 млн рублей при поставках поддельных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа выросло с трех до пяти человек из числа работников, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, под следствием оказались два сотрудника одной из подрядных организаций. Их оставили под подпиской о невыезде.

По просьбе потерпевшей стороны в лице представителя концерна «Калашников» привлечено еще два новых фигуранта, трудоустроенных в одну из подрядных организаций, которые в настоящее время уже приступили к ознакомлению с материалами дела, — отметил собеседник агентства.

Новых фигурантов дела обвинили по тем же статьям — о мошенничестве и о контрабанде оружия. После ознакомления с материалами дело передадут прокурору, а затем в суд.

Ранее бывшему заместителю директора концерна «Калашников» предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, преступление совершено организованной группой. Согласно действующему законодательству, хищение средств в особо крупном размере может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские мошенники сметают российские сим-карты с маркетплейсов
Москвичей предупредили о перекрытиях движения в центре города
В Ставрополье при атаке БПЛА пострадала женщина
Устроивший демарш глава NCTC рассказал о реальной угрозе безопасности США
Раскрыта истинная причина атаки Израиля на Южный Парс
В РПЦ назвали дату Пасхи в 2026 году
Синоптик заявил о температурной аномалии в Москве 19 марта
«Вышли из-под контроля»: устроивший демарш глава NCTC дал Трампу совет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 марта: инфографика
Российские ученые раскрыли секрет производства материала для электроники
БПЛА «крошат» защиту ВСУ, голодающие бойцы: новости СВО к утру 19 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 138 БПЛА
Россиянам раскрыли секретную фразу, которая спасет от мошенников в Стамбуле
Гостеприимные тайцы предприняли коварный шаг против израильских туристов
«Страх перед папой Трампом»: Дмитриев высмеял выступление генсека НАТО
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область
Психолог объяснила, по каким признакам можно определить мужскую измену
Стерли укрепрайоны ВСУ точными ударами: успехи ВС РФ к утру 19 марта
В Госдуме рассказали, как быстро Европа может забыть Украину
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
