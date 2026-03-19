Глава ВЦИОМ раскрыл, почему в России не боятся искусственного интеллекта Гендиректор ВЦИОМ Федоров: россияне видят только светлую сторону ИИ

В России видят только позитивную и светлую сторону искусственного интеллекта, сказал NEWS.ru социолог генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, отношение россиян к ИИ может измениться в негативную сторону по мере роботизации экономики.

У нас все считают себя уникальными и никто не боится никакого искусственного интеллекта: думаю, что все будет замечательно и никто своих рабочих мест не лишится. Поэтому мы к ИИ относимся спокойнее. Мы видим светлую его сторону, — сказал Федоров.

Вместе с тем, считает социолог, потенциал замещения рабочих мест роботами существует. И люди в скором времени столкнутся с этим.

Конечно, это иллюзия. Наверное, что-то изменится, когда у нас роботов станет реально больше. Люди и не чувствуют никакого риска пока. А если вдруг роботы появятся, тогда запоем по-другому, уже не так задорно, — резюмировал Федоров.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов рассказал об увеличении в России количества заявок на сервисных и логистических роботов. По его словам, в стране реализованы меры по компенсации до 50% скидки на отечественных роботов.