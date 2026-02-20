Замминистра торговли рассказал о развитии российской робототехники

В России много заявок на сервисных и логистических роботов, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, выступая на «Неделе российского бизнеса 2026» в The Charlton. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в стране реализованы меры по компенсации до 50% скидки на отечественных роботов.

Вопрос роботизации очень многовекторный. Он связан с повышением производительности труда, интеграцией во вредные, опасные производства, экономической эффективности, не только в промышленности, но и в торговле. У нас успешно действуют меры по компенсации до 50% скидки на российских роботов. Много заявок на сервисных и логистических роботов, — заявил он.

Ранее генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи заявил, что развитие отрасли робототехники тормозит кадровый голод. По его словам, внедрение автоматизации невозможно без специалистов. Он также отметил, что льготы и господдержка жизненно необходимы для дальнейшего развития. По его словам, самая сильная сторона российских разработок сейчас — программное обеспечение.