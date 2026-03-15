Уже в ближайшее время всех солдат на поле боя заменят роботами, такое мнение высказала главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По ее словам, которые приводит информационная служба «Вести», такой шаг решит проблему нехватки людей. При этом сами роботы будут стоить «просто копейки».

Абсолютно очевидно мне, человеку, совершенно далекому от технологий, что в ближайшие годы ту самую силу, людскую, человеческую силу, то, чего сейчас не хватает Украине, <…> это все можно будет заменить роботами. И эти роботы будут стоить копейки, просто копейки, — убеждена Симоньян.

Ранее оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг рассказал, что российские наземные робототехнические комплексы почти полностью заменили бойцов снабжения. Теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта.

До этого в Казани разработали беспилотный летательный аппарат, оснащенный искусственным интеллектом и способный разгоняться до 300 километров в час. БПЛА предназначен для перехвата вражеских дронов.