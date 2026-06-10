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10 июня 2026 в 18:11

«Идет окружение»: военэксперт о проблемах ВСУ под Константиновкой

Марочко: ВС РФ сформировали четыре огневых мешка для ВСУ под Константиновкой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российская армия создала четыре огневых мешка для Вооруженных сил Украины под Константиновкой, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, успехи ВС РФ на северо-западном направлении позволяют говорить о скором освобождении населенного пункта.

Константиновка — это серьезный укрепрайон ВСУ. Это промышленная территория, как и любой город в ДНР и в целом в Донбассе. Сейчас российские военнослужащие работают над тем, чтобы освободить этот населенный пункт. Оперативно-тактическая обстановка в регионе для украинских войск существенно усложнилась. Сейчас формируются так называемые огневые мешки. То есть идет оперативно-тактическое окружение группировки ВСУ в данном населенном пункте. Я за последнее время насчитал уже четыре таких кармана, — поделился Марочко.

Он подчеркнул, что действия российских военных препятствуют проведению оборонительных операций украинскими силами. В результате, по словам военного эксперта, ВСУ несут значительные потери в Константиновке.

К сожалению, украинское командование не считается с потерями и на регулярной основе пытается подбрасывать людской резерв. На данный момент у ВС РФ есть серьезные успехи. Мы продвигаемся в северо-западном направлении. До освобождения Константиновки действительно остается не так уж и много времени, если мы исходим из тех темпов продвижения, которые есть у наших военнослужащих. Но вместе с тем противник сопротивляется в этом населенном пункте, — заключил Марочко.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Константиновка находится в клещах российской армии и осталось всего несколько километров до соединения наступающих подразделений. По его словам, в город входят две группировки ВС РФ и, как только они объединятся, населенный пункт окажется под контролем России.

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