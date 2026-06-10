«Идет окружение»: военэксперт о проблемах ВСУ под Константиновкой Марочко: ВС РФ сформировали четыре огневых мешка для ВСУ под Константиновкой

Российская армия создала четыре огневых мешка для Вооруженных сил Украины под Константиновкой, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, успехи ВС РФ на северо-западном направлении позволяют говорить о скором освобождении населенного пункта.

Константиновка — это серьезный укрепрайон ВСУ. Это промышленная территория, как и любой город в ДНР и в целом в Донбассе. Сейчас российские военнослужащие работают над тем, чтобы освободить этот населенный пункт. Оперативно-тактическая обстановка в регионе для украинских войск существенно усложнилась. Сейчас формируются так называемые огневые мешки. То есть идет оперативно-тактическое окружение группировки ВСУ в данном населенном пункте. Я за последнее время насчитал уже четыре таких кармана, — поделился Марочко.

Он подчеркнул, что действия российских военных препятствуют проведению оборонительных операций украинскими силами. В результате, по словам военного эксперта, ВСУ несут значительные потери в Константиновке.

К сожалению, украинское командование не считается с потерями и на регулярной основе пытается подбрасывать людской резерв. На данный момент у ВС РФ есть серьезные успехи. Мы продвигаемся в северо-западном направлении. До освобождения Константиновки действительно остается не так уж и много времени, если мы исходим из тех темпов продвижения, которые есть у наших военнослужащих. Но вместе с тем противник сопротивляется в этом населенном пункте, — заключил Марочко.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Константиновка находится в клещах российской армии и осталось всего несколько километров до соединения наступающих подразделений. По его словам, в город входят две группировки ВС РФ и, как только они объединятся, населенный пункт окажется под контролем России.