«Идет окружение»: военэксперт о проблемах ВСУ под Константиновкой

Российская армия создала четыре огневых мешка для Вооруженных сил Украины под Константиновкой, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, успехи ВС РФ на северо-западном направлении позволяют говорить о скором освобождении населенного пункта.
Константиновка — это серьезный укрепрайон ВСУ. Это промышленная территория, как и любой город в ДНР и в целом в Донбассе. Сейчас российские военнослужащие работают над тем, чтобы освободить этот населенный пункт. Оперативно-тактическая обстановка в регионе для украинских войск существенно усложнилась. Сейчас формируются так называемые огневые мешки. То есть идет оперативно-тактическое окружение группировки ВСУ в данном населенном пункте. Я за последнее время насчитал уже четыре таких кармана, — поделился Марочко.
Он подчеркнул, что действия российских военных препятствуют проведению оборонительных операций украинскими силами. В результате, по словам военного эксперта, ВСУ несут значительные потери в Константиновке.
К сожалению, украинское командование не считается с потерями и на регулярной основе пытается подбрасывать людской резерв. На данный момент у ВС РФ есть серьезные успехи. Мы продвигаемся в северо-западном направлении. До освобождения Константиновки действительно остается не так уж и много времени, если мы исходим из тех темпов продвижения, которые есть у наших военнослужащих. Но вместе с тем противник сопротивляется в этом населенном пункте, — заключил Марочко.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Константиновка находится в клещах российской армии и осталось всего несколько километров до соединения наступающих подразделений. По его словам, в город входят две группировки ВС РФ и, как только они объединятся, населенный пункт окажется под контролем России.