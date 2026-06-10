Звезда «Ландышей» отметила равнодушную реакцию индустрии на сериал об СВО Актриса Здорик сообщила, что киноиндустрия долго игнорировала сериал «Ландыши»

Актриса Ника Здорик выразила мнение в беседе с NEWS.ru, что наконец-то киноиндустрия начала положительно оценивать качественное кино об СВО. Ранее сфера кино как будто игнорировала эту тему, предположила исполнительница главной роли в сериале «Ландыши». Ленту называют «первым народным высказыванием о спецоперации». На днях сериал стал триумфатором престижной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), одержав победу в четырех номинациях.

Ранее нас [сериал «Ландыши»] игнорировала индустрия. У них была своя тусовка, в которую мы не входили. Мне было интересно, какие премии нас выделят, а какие проигнорируют. Если продюсеры любят цифры, то по этому показателю мы всех побили. У первого сезона больше 100 млн просмотров, у второго — больше 110 млн, — высказалась звезда «Ландышей».

По ее мнению, современному кинематографу не хватает лент, которые несут в себе правильные ценности. Она призвала режиссеров и продюсеров снимать больше фильмов о русских женщинах, подвигах народа и искренних чувствах.

Возможно, я нестандартно размышляю для современной молодежи. Но мне неинтересно, например, сниматься в триллерах, боевиках или играть поверхностных дурочек. Хочется хотя бы на чуть-чуть попробовать вылечить души настрадавшихся людей, — призналась Здорик.

Ранее актриса Мария Шукшина призвала деятелей кино не зарабатывать на развлекательных картинах. Она с досадой отметила, что сказки и ремейки классики приносят больше выгоды, чем фильмы об СВО.