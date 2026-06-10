Трамп раскрыл, чего ему не хватает для сделки с Ираном

Трамп раскрыл, чего ему не хватает для сделки с Ираном Трамп: сделка с Ираном уже готова и нуждается только в подписи

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном уже готова. Американский лидер добавил, что сторонам осталось только подписать ее, передает пресс-служба Белого дома.

Все, что им нужно сделать, — это начать подписывать бумагу. Она полностью готова, — уточнил политик.

Перед этим Трамп пожаловался, что Иран слишком долго затягивал заключение мирной сделки и теперь Тегерану придется заплатить за это. По словам главы Белого дома, Иран только говорит, «но ничего не делает».

Он также напомнил, что Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии «полного и абсолютного хаоса», а значительная их часть, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы, фактически больше не существует.

Ранее сообщалось, что Трамп уже 37 раз утверждал, что находится на пороге заключения сделки с Ираном. Впервые это заявление прозвучало 23 марта, а последний раз глава Белого дома повторил его 8 июня. В каждом случае он либо говорил, что соглашение близко, либо утверждал, что Тегеран отчаянно хочет его подписать.