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09 июня 2026 в 09:19

В США подсчитали, сколько раз Трамп заявлял о близкой сделке с Тегераном

CNN: Трамп уже 37 раз заявлял о близкой сделке с Тегераном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп уже 37 раз утверждал, что находится на пороге заключения сделки с Ираном, подсчитал телеканал CNN. Впервые это заявление прозвучало 23 марта, а последний раз глава Белого дома повторил его 8 июня.

Американский лидер использовал посты в соцсетях, делал публичные выступления и заявлял о скорой сделке в телефонных разговорах с журналистами. В каждом случае он либо говорил, что соглашение близко, либо утверждал, что Тегеран отчаянно хочет его подписать.

По мнению обозревателей CNN, президент повторяет это либо из-за собственного заблуждения, либо ради успокоения финансовых рынков, либо потому что искренне верит в свои возможности. Тем не менее авторы канала пришли к выводу: к таким утверждениям больше не стоит относиться серьезно.

Ранее Трамп выразил надежду, что обострение отношений между Израилем и Ираном не помешает заключению возможной сделки между Тегераном и Вашингтоном. Как подчеркнул американский лидер, страна находится близко к финализации соглашения с Ираном. Республиканец выразил опасение, что текущая ситуация может привести к его провалу. Трамп также отметил, что в результате недавнего иранского удара никто не пострадал.

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Дональд Трамп
Иран
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