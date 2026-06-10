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10 июня 2026 в 14:20

Трамп: Иран слишком долго тянул со сделкой, и теперь ему придется платить

Трамп: Иран слишком долго тянул со сделкой, и теперь ему придется платить

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
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Иран слишком долго затягивал заключение мирной сделки, и теперь Тегерану придется заплатить за это, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По словам главы Белого дома, Иран только говорит, но ничего не делает.

Иран только говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока мертв! Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них очень выгодной, а теперь им придется заплатить цену! — написал Трамп.

Он также заявил, что Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии полного и абсолютного хаоса, а значительная их часть, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы, фактически больше не существует. Американский лидер утверждает, что войска Исламской Республики были полностью разгромлены.

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют для судоходства после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, такая договоренность входит в число ключевых пунктов будущего соглашения.

Прежде президент США заявлял, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Окончательный исход переговоров пока остается открытым.

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Дональд Трамп
Иран
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